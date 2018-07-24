Предприниматели столицы Прикамья устанавливают вывески нового типа

15:40 | 26.07.2018

Районные администрации Перми уже обследовали 2023 здания на предмет нарушения правил благоустройства при размещении вывесок. Выдано 3722 предложения по приведению вывесок в соответствие стандартным требованиям.



С начала года городской департамент градостроительства и архитектуры проводит масштабную работу по информированию предпринимателей и юридических лиц о необходимости приведения вывески в нормативный вид. За это время в каждом районе Перми были проведены семинары с владельцами вывесок, профильные специалисты департамента провели 1744 консультации. Кроме того, 363 вывески были одобрены при согласовании колерных паспортов зданий.



Не дожидаясь принудительных административных мер, к установке согласованных вывесок приступили как крупные компании, ретейлеры, представители банковской сферы, так и региональные сети и малый бизнес. Так, например, магазин зоотоваров применил более сдержанное цветовое решение вывесок, заменив прежний, слишком яркий вариант.



Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации закреплены в постановлении администрации города от 25 октября 2016 года № 958. Предприниматели и юридические лица обязаны разместить вывески по новым правилам до 22 октября 2018 года. Установленные правила наглядно показывают, каким образом должна выглядеть рекламная конструкция, какую информацию она может содержать, а также обозначают ее размеры и место размещения на фасаде.



Так, в текстовой части вывески должно быть указано только название компании и род ее деятельности, а в графической — логотип. При этом возможно дублирование одного из элементов. Размещать конструкцию допускается ниже уровня основания окон второго этажа. Кроме того, определены параметры расположения нескольких вывесок на одном здании. В частности, таблички должны располагаться в месте фактического нахождения организации. При этом возможно размещение вывесок на подложке единого цвета по длине всего фриза фасада.



В случае, если владелец помещения выберет вариант использования стандартных вывесок, согласований не требуется. В случае установки вывесок на объекте культурного наследия необходимо руководствоваться Приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.



График приема (регистрации) заявлений о согласовании проекта колерного паспорта либо проекта изменений в колерный паспорт и выдачи результатов рассмотрения заявлений департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:



улица Сибирская, 15 (цокольный этаж);

вторник — четверг: с 09:00 до 16:00;

пятница: с 09:00 до 12:00;

перерыв с 12:00 до 13:00; технические перерывы: с 10:45 до 11:00 и с 15:00 до 15:15;

электронный адрес: dga@gorodperm.ru;

телефон для справок: (342) 212-76-98.



Приемный день (консультации специалистов): четверг с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Сибирская, 15, кабинеты № 314–316.