В Перми нанесут разметку на отремонтированные дороги, когда уплотнится асфальт

14:53 | 26.07.2018

Специалисты отмечают, что во избежание деформации и изменения цвета дорожной разметки на объекты со свежеуложенным асфальтом она должна наноситься по истечении определенного срока и снижении температуры воздуха.



Дорожный ремонт в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» предполагает не только замену асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, бордюров, но и нанесение дорожной разметки.



Благодаря этой программе «Безопасные и качественные дороги» в Перми будет отремонтировано около 23 дорожных объектов, общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. На большинстве объектов работы ведутся полным ходом. Часть объектов уже закончена — это улицы Гремячий Лог, Механошина, Петропавловская, Фоминская, Краснова, Грачева и Южная дамба, а также Коммунальный мост.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в настоящее время разметка нанесена только на улицах Механошина, Гремячий Лог и Южной дамбе. После нанесения асфальтового покрытия разметка наносится не менее чем через 10–15 дней. Это связано с тем, что краска и термопластик при соединении с верхним слоем асфальта, который насыщен материалом (битумом), образует молекулярные связи, растворяющие термопластик, который становится серым. Особенно это актуально во время высоких температур. В этой связи необходимо, чтобы ушли излишки битума, после чего возможно нанесение разметки. В управлении отметили, что дорожная разметка на отремонтированные участки будет нанесена ориентировочно через две недели.



Всего на сегодняшний день нанесено порядка 83 тысяч кв. метров дорожной разметки с помощью краски и около 38 тысяч кв. метров термопластиком, отметили в Пермской дирекции дорожного движения. Разметка наносится в конце весны и обновляется по мере необходимости.