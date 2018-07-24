Пермь: новости дня
14:47 | 26.07.2018
Министр транспорта Прикамья рассказал о приоритетах в ремонте дорог
— Начну с того, что впервые в прошлом году мы выставили «голосовалку» на сайте «Управляем вместе». В итоге более 1000 человек отдали свой голос за тот или иной объект. Итоги голосования, в первую очередь, легли в основу формирования планов дорожного ремонта на период 2018, 2019 и 2020 годов.
Помимо этого, есть мнение сотрудников ГИБДД в рамках дорожного надзора (деятельность, которую они осуществляют). Они осматривают состояние дорог, составляют мнение и направляют свои предложения о необходимости первоочередных ремонтов тех или иных участков.
Также отмечу, что есть работа прокуратуры, осуществляющей свою деятельность в интересах жителей Пермского края. Прокуратура предлагает выполнить нам те или иные работы безотлагательно, направляя по этим вопросам предписания.
Кроме того, специалисты министерства, краевого Управления автомобильных дорог, органов местного самоуправления проводят обследования дорожных объектов, составляют дефектные ведомости, определяют приоритеты по тем или иным дорогам, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
В 2017 году мы серьезно увеличили финансирование дорожно-ремонтных работ. Дорожный фонд края составил порядка 12 млрд руб. В течение трехлетнего бюджетного цикла министерство выдерживает эти цифры. При этом отмечу, что начиная с 2017 года все органы местного самоуправления начали получать финансовую поддержку из средств дорожного фонда. В ближайшие 2 года финансирование остается не ниже уровня прошлого года. В этом году, с учетом перенесенных остатков 2017 года и дополнительных доходов дорожного фонда, в распоряжении муниципалитетов более 5 млрд рублей. Из них на строительство и ремонт дорог — 4 млрд рублей, на сельские дороги — 201 млн, на объекты, участвующие в проекте «Безопасные и качественные дороги», — 850 млн рублей. Эти средства распределены между всеми муниципальными образованиями региона в зависимости от протяженности дорог в территории, численности населения, а также от наличия приоритетных проектов.
© «Вечерние Ведомости»
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