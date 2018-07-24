В следующий четверг в Прикамье будет запрещена продажа алкоголя

12:52 | 26.07.2018

2 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск.



Согласно постановлению правительства Пермского края, на территории региона не допускается розничная продажа алкоголя в День Воздушно-десантных войск — 2 августа.



Нарушение ограничений повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа в размере от трех до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.