В Перми началось строительство нового геронтологического центра

12:45 | 26.07.2018

К 2020 году в Орджоникидзевском районе Перми будет построен новый жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает министерство социального развития Пермского края. Предполагается, что социальное учреждение сможет предоставлять услуги профессионального ухода не менее чем 500 пожилым жителям края. Также для людей в возрасте от 70 лет здесь будут оказываться услуги по реабилитации и общему оздоровлению.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что результатом развития медицины должен стать не просто рост продолжительности жизни, а рост продолжительности активной, здоровой жизни. «В этой связи потребности людей старшего поколения также будут меняться. Уже сегодня мы видим, что это не только потребность в уходе, но и запрос на активную жизнь», — заявлял во время послания Законодательному собранию глава региона.



В здании площадью более 6,5 тысячи кв. метров будут организованы социально-медицинское отделение и отделение долговременного ухода. Для пациентов будут созданы условия для социально-педагогической, социально-психологической реабилитации, предполагается создание нескольких разных зон отдыха.



Все это необходимо для продления активного долголетия и сохранения удовлетворительного жизненного потенциала граждан пожилого возраста, в том числе инвалидов. С этой же целью на территории геронтологического центра, которая превышает 2 гектара, будут расположены спортивные площадки и парковые рекреации с дорожками для прогулок и зонами отдыха.



Общая стоимость геронтологического центра составит 518,4 млн рублей. Финансирование проекта ведется в соотношении 30 % — Пенсионный фонд России, 70 % — бюджет Пермского края.



Подрядчик — ООО «Гаранстрой» (г. Санкт-Петербург) — приступил к работам 24 июля. Срок строительства — 549 дней. Таким образом, к 2020 году геронтологический центр должен начать прием первых пациентов.



Отметим, для поддержки и помощи пожилым людям в крае ведется активная и системная работа. Так, соцработники, которые раньше вели прием в кабинетах, теперь стали социальными участковыми и приходят к нуждающимся людям сами. С осени 2017 года они обошли все население старше 75 лет (это 100 тысяч человек) и взяли на активное социальное сопровождение 4 тысячи пожилых людей. Как правило, это одинокие люди, кто серьезно болен, им будет оказываться помощь не только в получении медицинских, социальных услуг, но и в решении всех бытовых вопросов.