Пермь: новости дня
12:36 | 26.07.2018
Сегодня пермский ФК «Звезда» примет первый домашний матч
В стартовом матче сезона подопечные Константина Парамонова с минимальным счетом уступили в Тольятти местной «Ладе» — 0:1. Сегодня «Звезда» намерена реабилитироваться перед пермскими любителями футбола.
«Обстановка в команде отличная, атмосфера рабочая, готовимся к первому домашнему матчу. Очень важно будет победить в этой игре, на домашнем поле», — сказал накануне матча капитан ФК «Звезда» Евгений Тюкалов. Домашние матчи ФК «Звезда» будет проводить на одноименном стадионе. По решению руководства клуба вход на матчи будет бесплатным. Встреча «Звезда» — «Челябинск» начнется в 19:00.
© «Вечерние Ведомости»
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