Сегодня пермский ФК «Звезда» примет первый домашний матч

12:36 | 26.07.2018

Сегодня, 26 июля, ФК «Звезда» проведет первый в своей истории домашний матч. Пермская команда в рамках 2-го тура Профессиональной футбольной лиги примет ФК «Челябинск».



В стартовом матче сезона подопечные Константина Парамонова с минимальным счетом уступили в Тольятти местной «Ладе» — 0:1. Сегодня «Звезда» намерена реабилитироваться перед пермскими любителями футбола.



«Обстановка в команде отличная, атмосфера рабочая, готовимся к первому домашнему матчу. Очень важно будет победить в этой игре, на домашнем поле», — сказал накануне матча капитан ФК «Звезда» Евгений Тюкалов. Домашние матчи ФК «Звезда» будет проводить на одноименном стадионе. По решению руководства клуба вход на матчи будет бесплатным. Встреча «Звезда» — «Челябинск» начнется в 19:00.