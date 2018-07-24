Центральный тепловой пункт «Пермской сетевой компании» стал площадкой для произведения современного искусства

12:15 | 26.07.2018

На теплосетевом объекте теперь написано: «Что-то по-японски».



Пермский филиал «Т Плюс» и «Пермская сетевая компания» приняли участие в работе уличной арт-резиденции «Разговоры с городом». Мероприятие организовал музей современного искусства PERMM совместно с екатеринбургским стрит-художником Тимофеем Радей. С 16 по 22 июля юные художники работали на выбранных объектах на пермских улицах. Итогом совместного творчества стали несколько новых арт-объектов, один из которых появился на стене центрального теплового пункта «Пермской сетевой компании».



Темой «Разговоров с городом» стали чувства и эмоции, отмечают организаторы арт-резиденции: «Создавая объекты, подростки и художники размышляли о том, как вернуть на улицы города, занятые рекламными баннерами и вывесками, чувства и ощущения, тем самым делая город более эмоциональным, приветливым и уютным для его жителей. Резиденты пробуют себя в уличном искусстве, учатся бережно относиться к окружающей среде и улучшать ее, могут сформулировать собственное художественное высказывание, которое увидит весь город». Кураторами проекта стали участник топ-20 самых влиятельных российских художников по версии журналов «Артгид» и Forbes Тимофей Радя (г. Екатеринбург) и его коллега Кузьма Андреев из Санкт-Петербурга.



Авторами работы на стене ЦТП «ПСК», расположенного по улице Н. Крупской, стали пермяки Маша Усталова, Ирина Юмашева и Саша Гуляев. Они назвали свое произведение «Кабе». Стилизованная надпись на японском языке переводится как «что-то на японском». Работа анализирует язык граффити, которым часто пользуются подростки и который настолько же непонятен большинству россиян, как и японский язык.



Пермские энергетики готовы к дальнейшему сотрудничеству с деятелями искусства, отметил Максим Рябенко, технический директор — главный инженер «Пермской сетевой компании»: «Мы всегда открыты ярким городским инициативам. Объекты «Пермской сетевой компании» — неотъемлемая часть городской среды, и появление новых творческих решений на их стенах делает Пермь ярче».