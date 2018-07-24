В августе в Перми будет ограничено движение по Свиязева, Танкистов, Советской Армии и Парковому проспекту

12:09 | 26.07.2018

С 8:00 9 августа до 23:00 29 августа будет временно ограничено движение по улицам Свиязева, Советской Армии, проспекту Парковому и улице Танкистов.



Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

- улице Свиязева в районе перекрестка с улицей 1-я Карьерная;

- улице Советской Армии в районе перекрестка улицы Баумана и шоссе Космонавтов;

- проспекте Парковом в районе перекрестка улицы Гремячинской и улицы Зои Космодемьянской;

- улице Танкистов в районе перекрестка улицы Снайперов и улицы Кавалерийской.



Ограничение движения продлится до 23:00 30 августа.



При этом проезд транспорта на участках сохранится. Ограничение связано с проведением работ по реконструкции теплосетей. Работы выполняет ООО «Пермская сетевая компания». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.