В Перми в сквере им. Розалии Землячки будут три площадки для отдыха, танцев и занятий спортом

18:33 | 25.07.2018

В рамках реконструкции сквера им. Розалии Землячки завершены работы по прокладке инженерных коммуникаций. Сейчас ведется ремонт чаши фонтана.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, подрядная организация на данный момент завершила работы по прокладке сетей водоснабжения, водоотведения, электрических сетей (питание фонтана и наружное освещение). Кроме того, завершены работы по устройству шести пешеходных дорожек.



Сейчас ведется ремонт чаши фонтана, будут выполнены работы по внутренней разводке коммуникации, устроена подсветка и установлены форсунки. Фонтан будет облицован натуральным гранитным камнем, дно будет выполнено из мраморной мозаики.



В ходе реконструкции в сквере появятся три площадки: танцевальная, детская со спортивно-игровым оборудованием и площадка для отдыха, где жители района смогут гулять с детьми и любоваться фонтаном. На открытой танцевальной площадке будут проводиться массовые мероприятия, для этого рядом с ней установят щит для подключения оборудования.



Снаружи по всему периметру, а также в самом сквере будет установлено 88 новых торшеров освещения, что, согласно светотехническому расчету, позволит охватить всю территорию. По всем дорожкам будут установлены скамейки.



Как и было запланировано, пройдут работы по озеленению сквера. Аллейные посадки выполнят из яблони, груши, рябины, ивы и клена. Кроме высадки деревьев ценных пород планируется сформировать живую изгородь и обустроить газоны.



Напомним, что после завершения работ скверу будет возвращен исторический вид, но внутреннее наполнение будет соответствовать современным требованиям, благодаря чему сквер снова станет комфортным местом для отдыха пермяков.