Пермь: новости дня
17:41 | 25.07.2018
В Прикамье по проекту «Безопасные и качественные дороги» уже принято 16 объектов
Отметим, ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал высокую эффективность проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе. По итогам работы в 2017 году, в Пермской агломерации были ликвидированы 137 аварийных участков. По данным статистики, в прошлом году аварийность на дорогах Пермской агломерации снизилась почти на четверть.
По словам заместителя министра транспорта Михаила Кириллова, актуальными для региона являются вопросы соблюдения графика выполнения работ, проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков на дополнительные объекты, включенные в перечень ремонтных работ в результате экономии, образовавшейся от проведенных ранее аукционов. «Каких-либо проблем с реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги» в Прикамье нет, есть лишь вопросы, которые важно решать в рабочем режиме. Некоторые объекты принимаются после исправления недочетов: переукладки асфальтобетона в местах, где лабораторные испытания выявили несоответствие по качеству, кронирования деревьев, исправления разметки. Но в целом подрядчики должны успеть сдать все объекты вовремя», — пояснил замминистра.
Всего на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году предполагается направить более 2 млрд рублей, из них 1 млрд рублей — средства федерального бюджета.
По итогам заседания рабочей группы замминистра транспорта поручил ее членам усилить контроль за работой подрядчиков, жестко требовать соблюдения сроков работ и требований, предъявляемых к качеству ремонта. Кроме того, Михаил Кириллов поручил всем ответственным за выполнение работ по федеральной программе активизировать работу в системе оперативного управления «Эталон», разработанной Федеральным дорожным агентством для учета и контроля работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
© «Вечерние Ведомости»
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