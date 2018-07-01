В 2019 году в Прикамье стартует программа благоустройства пляжей

17:09 | 25.07.2018

В рамках заседания регионального правительства сегодня, 25 июля, рассмотрели вопрос организации безопасного пребывания жителей края у воды.



Летом, во время купального сезона, на водных объектах Пермского края случилось 47 происшествий, погибло 29 человек, в том числе 6 детей. Глава региона Максим Решетников обозначил, что спасено 16 человек, а в прошлом году удалось спасти лишь 7. «Важно, что число спасенных людей растет. Но нужно понимать, что люди могут рассчитывать на помощь спасателей в том случае, если они купаются на оборудованных пляжах. К сожалению, у нас их только 14. Для целого края этого мало», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Глава региона поручил Региональной службе по тарифам предусмотреть благоустройство официальных пляжей Прикамья в рамках программы по благоустройству на следующий год.



С докладом об организации безопасного пребывания жителей на водных объектах выступил начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев.



Анализ показывает, что гибель людей на водных объектах в летний сезон происходит в не оборудованных для купания местах. С начала года госинспекторами Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проведено 397 патрулирований, 32 — со спасателями, в ходе которых выявлено 308 административных правонарушений, составлено 308 протоколов. 39 % правонарушений — это отсутствие спасательных жилетов на пассажирах маломерных судов.



В этом году на местах традиционного массового отдыха у воды 10 муниципальных образований края используются 18 передвижных спасательных постов. Спасательные посты не используются в Кунгурском, Краснокамском, Ильинском и Чайковском районах.



По словам Андрея Бабинцева, для безопасности жителей края важно организовать работу спасательных постов во всех территориях края, где есть традиционные места массового отдыха у воды. Кроме того, начальник регионального МЧС отметил, что важно восстановить работу по обучению детей дошкольного возраста плаванию.



Ведомством для обеспечения безопасности детей на воде проведена акция «Сохрани жизнь». Детей обучили практическим навыкам оказания помощи пострадавшим на воде, в том числе легочной реанимации и правилам безопасного поведения на воде с применением страхующих устройств для детей.



Госинспекторами ГИМС проведены проверки всех загородных лагерей, расположенных у воды, на предмет использования несанкционированных пляжей для купания детей. Также в лагерях проводится акция «День МЧС» и совместно с ГУ МВД по Пермскому краю акция «Поезд безопасности».



По завершении рассмотрения вопроса губернатор поручил ГУ МЧС по Пермскому краю и министерству территориальной безопасности региона обеспечить максимальное число дежурных спасателей на пляжах в ближайшие дни, так как, по прогнозам синоптиков, неделя ожидается жаркой и жители региона будут проводить много времени у воды.



Кроме того, поручение дано министерству физической культуры и спорта — рассмотреть варианты возобновления программы по обучению плаванию детей дошкольного возраста.