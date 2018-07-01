Пермь: новости дня
16:53 | 25.07.2018
95 % лесных пожаров в Прикамье ликвидированы в первые сутки
По оперативным данным, за неполные семь месяцев этого года пожаров зарегистрировано на 12,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, в июле ситуацию удалось переломить. «Противопожарные рейды, профилактические меры, введение противопожарного режима — все эти меры дали о себе знать: в результате фиксируем снижение и числа пожаров — почти на 2 %, и числа погибших — более чем на 11 %. Сейчас задача — сохранить эту тенденцию», — подчеркнул глава региона.
Как сообщил министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун, по состоянию на 24 июля на территории Пермского края произошло 1268 пожаров, 81 % из них произошли в жилом секторе. Среди самых распространенных причин возникновения пожаров ведомство называет нарушение правил эксплуатации электрооборудования (32,6 % случаев), неосторожное обращение с огнем (25,5 %), нарушения правил эксплуатации печного отопления (24,3 %).
До 20 сентября в регионе действует особый противопожарный режим. В регионе, по словам министра территориальной безопасности, приняты все меры для воспрепятствования дальнейшему росту числа пожаров. «Принятые меры позволяют не допустить дальнейшего роста числа пожаров и гибели людей от них. Вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров рассмотрены на пяти заседаниях комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края и двадцати семи заседаниях комиссий муниципальных образований, организован контроль исполнения принимаемых решений», — доложил министр.
С начала пожароопасного сезона на территории земель лесного фонда Пермского края зафиксировано 42 лесных пожара на площади 86,74 га, средняя площадь ликвидации пожара — 2,17 га, сообщил в своем докладе министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров увеличилось, однако средняя площадь их ликвидации сократилась, в том числе благодаря повышению оперативности реагирования. Так, 95 % лесных пожаров ликвидировано в течение первых суток при среднем показателе по России 66 %. Это подтверждает высокую готовность лесничеств и пожарных служб региона к пожароопасному сезону.
За прошедшую неделю все пожары произошли в северных территориях края, в зонах высокой природной пожарной опасности, где растут хвойные насаждения, — это Красновишерский, Соликамский, Чердынский районы.
«В целом обстановка рабочая, ситуация находится под контролем. Авиационное патрулирование лесов осуществляется ежедневно. За прошедшие сутки совершено 3 вылета продолжительностью 9,6 летного часа, — пояснил Дмитрий Килейко. — С начала пожароопасного сезона совершено 47 вылетов продолжительностью 149 летных часов, из них на мониторинг 116 часов и на тушение 32 часа. Всего запланировано на сезон 500 летных часов».
В связи установлением в Пермском крае сухой и жаркой погоды в полную готовность приведены лесопожарные формирования (293 человека, 78 ед. техники). Приведены в повышенную готовность Пермское военное лесничество (13 чел., 10 ед. техники), структуры на особо охраняемых природных территориях федерального значения в заповедниках «Басеги» и «Вишерский» (24 чел., 9 ед. техники), силы арендаторов лесных участков (2773 чел., 1272 ед. техники).
В случае возникновения неблагоприятной ситуации (возникновения ЧС вследствие лесных пожаров) будет задействована группировка государственной пожарной службы (827 чел. и 92 ед. техники), муниципальные и добровольные формирования (1416 чел. и 467 ед. техники). Будет реализован план регионального маневрирования лесопожарных формирований.
Также министерство природных ресурсов информирует, что в целях исключения фактов неосторожного обращения с огнем в лесу и обеспечения безопасности граждан на территориях Колвинского, Красновишерского, Чердынского, Горнозаводского, Кизеловского и Чусовского лесничеств действует режим ограничения пребывания граждан в лесах, а также въезда в них транспортных средств.
Нарушение режима ограничения пребывания в лесах, расположенных на указанных территориях, влечет предупреждение или наложение на виновных административного штрафа. Эта мера вынужденная, режим ограничения пребывания граждан в лесах будет действовать до снижения класса пожарной опасности (выпадения фронтальных осадков не менее 3 мм).
По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение профильным ведомствам еще раз провести работу по информированию жителей края о правилах пожарной безопасности в лесах и вводимых в связи с пожароопасным сезоном режимах ограничения.
© «Вечерние Ведомости»
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