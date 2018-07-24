На пермской набережной в выходные отметят День дружбы

14:14 | 25.07.2018

В честь Международного дня дружбы на набережной Камы пройдет флешмоб дружеских рукопожатий.



В пятницу, 27 июля, гости смогут поиграть в гигантские шахматы и бочче. На мастер-классе по вязанию узлов от лагеря «Альбатрос» участники узнают, что называют коренным и ходовым концом узла, также они научатся делать обнос и шлаг.



Завершится пятничный вечер детской дискотекой и вечерним диджейский сетом. В кинотеатре под открытым небом в 21:00 покажут фильм «Город Зеро».



Суббота, 28 июля, традиционно начнется с занятия по йоге и спортивных тренировок с инструкторами фитнес-клубов. С 17:00 на променаде стартуют творческие мастер-классы. Все желающие создадут гигантские объемные цветы из гофрированной бумаги и нарисуют птицу счастья.



В 18:00 концертную программу на сцене откроет вокальный дуэт «Родники России». В 20:00 музыкальный вечер продолжит группа «Лесные братья». Субботняя программа завершится дискотекой.



Напомним, 29 июля на набережной Перми состоится тематическая программа, посвященная Международному дню дружбы. Мероприятие начнется в 14:00. Днем на променаде организуют развлечения для детей. Ребята смогут потанцевать на пенной дискотеке, сделать бесплатный аквагрим, сыграть в настольные игры.



Поклонников здорового образа жизни ждут на фестивале силовых видов спорта, где их познакомят с мас-рестлингом — перетягиванием палки по-якутски. Каждый желающий сможет испытать себя в соревнованиях по силе хвата — армлифтинге, поднятию гири и перетягивании каната.



Праздничное настроение и боевой дух спортсменов поддержат артисты уличного театра и цирковой студии «Люмьер».



Кроме того, в День дружбы на набережной пройдет конкурс на самую большую компанию и флешмоб дружеских рукопожатий. С 18:00 главную сцену займут артисты музыкальных групп JEANS*TONIC и 1000000 years B.C. Лучшие диджеи города сыграют интернациональные музыкальные сеты.



Официальный хештег события — #ДРУЖИПЕРМЬ. Опубликовав в Instagram пост с этим хештегом, гости праздника смогут распечатать его через инстапринтер. Подробную информацию о мероприятиях предстоящих выходных можно найти на сайте coastweekend.ru и официальной страничке vk.com/coastweekend.



«Выходные на набережной» проходят в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».