«Горьковка» приглашает пермяков на встречу Smart travelling

14:00 | 25.07.2018

26 июля в 18.00 в краевой библиотеке имени Горького состоится встреча о путешествиях «с умом» Smart travelling.



Уроженка Перми Ольга Никонова, живущая с семьей в Малайзии, поделится своим богатым опытом и лайфхаками из самых разных путешествий по миру.



Среди тем:



- где и как искать дешевые/бесплатные перелеты, переезды, экскурсии, туры, проживание;

- как путешествовать с детьми комфортно;

- самые полезные интернет-ресурсы для самостоятельных путешествий;

- как зарабатывать в пути;

- волонтерские программы;

- обмен домами, #housesitting.



Ольга Никонова и сейчас в путешествии. Пройдя знаменитый путь паломников «Камино де Сантьяго» в конце июня, она сразу отправилась на Алтай, в двадцатых числах июля переместилась в Берлин и Варшаву. В «Горьковку» на встречу с земляками путешественница приедет прямо из аэропорта, полная свежих впечатлений.



Ольга пишет в социальных сетях: «Путешествия - это мощный инструмент саморазвития. Каждый, вне зависимости от доходов, может научиться путешествовать столько, сколько хочется, и даже постоянно жить в путешествии. Путешествовать интереснее и дешевле, чем сидеть дома. Путешествуйте с умом!»



Вход на встречу Smart travelling свободный. ПГКУБ им. А.М. Горького, зал совещаний, левое крыло, 2 этаж. Контактный телефон: 236-24-10.