В Перми началось строительство нового геронтологического центра

13:49 | 25.07.2018

По информации министерства социального развития Пермского края, в Орджоникидзевском районе Перми будет возведен жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов по ул. Лобвинской, 42.



Сейчас рядом с этим земельным участком расположен Гайвинский филиал Верхне-Курьинского геронтологического центра. В новом, современном корпусе площадью 6574,8 кв. м будут работать отделения долговременного ухода и социально-медицинское. Для пациентов создадут условия для социально-педагогической, психологической реабилитации. Отдельное внимание уделено комфортным зонам отдыха, как внутри здания, так и на прилегающей территории.



«Все наши социальные учреждения сегодня являются приспособленными, они не были специально построены для социального обслуживания. Поэтому очень важно, что сейчас у нас есть возможность, впервые за многие годы, создать новое социальное учреждение XXI века — с современным оборудованием, с новейшими технологиями ухода за пожилыми людьми», — говорит министр социального развития Пермского края Павел Фокин.



Планируется, что в новом социальном учреждении услуги профессионального ухода в стационарной форме, в том числе услуги по реабилитации, в год смогут получать не менее 500 граждан пожилого возраста, проживающих как в городе Перми, так и в Пермском крае. Также для людей в возрасте 70 лет и старше будут организованы платные услуги по реабилитации и общеоздоровительные мероприятия. На территории центра предусмотрены спортивные площадки и парковые рекреации с дорожками для прогулок.



По словам регионального координатора партийного проекта «Старшее поколение», руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александра Бойченко, в новом пансионате все предусмотрено для комфортной жизни пожилых людей, проведения совместного досуга.



«Это будет «большой семейный дом», в котором созданы отличные условия и для работы социальных, медицинских специалистов. На территории вокруг центра площадью около 2 гектаров можно будет заниматься спортом, чтобы граждане старшего поколения продлевали свое активное долголетие, больше общались друг с другом», — отметил он.



Подрядчик — ООО «Гаранстрой» (г. Санкт-Петербург) — уже приступил к работам. Срок строительства — 549 дней. Стоимость государственного контракта составила 222 млн 738,6 тыс. рублей. В бюджете Пермского края на эти цели заложено более 216 млн рублей. Почти 80 млн рублей выделяет Пенсионный фонд России.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта — содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.