Глава Прикамья поручил провести проверку школы и комиссии по делам несовершеннолетних в Краснокамске

13:36 | 25.07.2018

Сегодня, 25 июля, губернатор Пермского края Максим Решетников начал заседание регионального правительства с вопроса о защите детства. На прошлой неделе в Краснокамске произошла трагедия с 14-летней школьницей. Глава региона отметил, что делать выводы о случившемся пока рано, «необходимо дождаться результатов расследования Следственного комитета и привлечь к ответственности всех виновных».



Губернатор дал поручение профильному зампреду правительства Татьяне Абдуллиной организовать детальную проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района и всех субъектов профилактики, органов опеки. Особое внимание уделить школе. «Очевидно, решения, которые мы приняли, по работе с детьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях, надо внедрять как можно быстрее», — подытожил губернатор.



Напомним, по информации Следственного комитета Пермского края, 16 июля в городе Краснокамске местная жительница, увидев, что ее 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза», — говорится в официальном релизе силового ведомства.



В рамках расследования уголовного дела будут выясняться все причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. Будет устанавливаться, в полном ли объеме проводились мероприятия профилактического характера в отношении данной семьи, в которой воспитывался несовершеннолетний ребенок.



Напомним, после инцидента в школе № 127 г. Перми губернатор Максим Решетников дал поручение правительству региона разработать и внедрить 3-уровневую модель психологической помощи подросткам и их семьям, а также принято решение о необходимости усиления воспитательной функции школ в регионе. Предполагается, что специалисты в школах и комиссии по делам несовершеннолетних будут получать всю необходимую информацию о ребенке — посещает ли он кружки, секции, есть ли приводы в полицию, как выстраиваются отношения в семье и со сверстниками, есть ли проблемы с наркотиками. Единая база позволит на ранних стадиях выявлять детей из группы риска и вовремя принимать меры.