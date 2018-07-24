С 6 августа в Перми будет временно ограничено движение транспорта по улицам Сибирской и Юнг Прикамья

12:08 | 25.07.2018

С 00:00 6 августа до 17 августа будет ограничено движение по улице Сибирской на участке от улицы Белинского до улицы Полины Осипенко.



Также с 6 августа будет ограничено движение по улице Юнг Прикамья на следующих участках:

- с 00:00 6 до 13 августа по улице Юнг Прикамья в районе дома №46 по улице Калинина;

- с 00:00 13 до 27 августа в районе перекрестка улицы Юнг Прикамья и улицы Калинина;

- с 00:00 28 августа по 3 сентября в районе дома №8 по улице Юнг Прикамья.



При этом проезд транспорта на участках сохранится. Ограничение связано с проведением работ по реконструкции водовода. Работы выполняет ООО «Реконструкция инженерных коммуникаций». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.