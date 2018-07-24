Пермская балетная труппа исполнит «Лебединое озеро» во время проведения Дней Пермского края в Китае

11:56 | 25.07.2018

Мероприятие запланировано в рамках сотрудничества регионов ПФО с провинциями КНР в формате «Волга — Янцзы».



В Китае пройдет показ легендарной постановки балета «Лебединое озеро» в исполнении артистов Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Событие состоится в ходе проведения Дней Пермского края в провинции Цзянси 26–27 сентября 2018 года. Мероприятие организовано в рамках сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР (формат «Волга — Янцзы»).



Дни Пермского края в провинции Цзянси станут в текущем году наиболее масштабным мероприятием нашего региона в рамках формата «Волга — Янцзы». В программе «Пермских дней» запланированы официальные встречи руководителей регионов, ряд совместных деловых мероприятий китайских и прикамских бизнесменов, закладка первого камня «русской деревни» на озере Поянху (провинция Цзянси), дома и павильоны деревни будут изготовлены из прикамской древесины.



Особым подарком для ценителей русской культуры станет показ балета «Лебединое озеро» и организация выставки произведений живописи художников Пермского края.



Данные планы пермяки озвучили 18 июля в ходе совещания российской части совместной рабочей группы регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР (формат «Волга — Янцзы») под руководством заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексея Сухова.



В настоящее время в рамках сотрудничества регионов ПФО с провинциями Китая в формате «Волга — Янцзы» реализовано более 40 совместных проектов в области образования, культуры, туризма и молодежной политики. Одним из ключевых мероприятий является российско-китайский Молодежный форум, который проводится ежегодно на паритетной основе. В этом году он планируется в рамках форума ПФО «iВолга-2018» в период с 26 июля по 4 августа в Самарской области.



Показательным примером сотрудничества в области образования являются ежегодные академические обмены между университетами ПФО и верхнего, среднего течения р. Янцзы. Ассоциация вузов «Волга — Янцзы» на сегодняшний день объединила 75 высших учебных заведений — 45 российских и 30 китайских.



В пермских вузах обучаются 139 студентов из Китая, а 55 студентов-пермяков учатся в университетах китайских провинций Цзянси и Аньхой. В мае 2018 года в Пермском крае прошла выставка-презентация образовательных программ 12 учебных заведений провинции Цзянси. В рамках данного мероприятия между вузами Перми и китайскими вузами подписано 10 соглашений о сотрудничестве. Так, в сентябре этого года в провинцию Цзянси для работы в течение семестра отправятся преподаватели хореографии Пермского государственного института культуры.