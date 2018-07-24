Игорь Сапко: Прикамье получит 55 млн рублей на компенсацию сельхозпроизводителям затрат на ГСМ

11:43 | 25.07.2018

Вчера, 24 июля, на заседании Государственной Думы были озвучены субсидии регионам на компенсацию сельхозпроизводителям затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ).



Предложение разработано в связи с повышением цен на ГСМ. Субсидии на компенсацию дополнительных затрат, которые понесли сельхозпроизводители, поступят из резервного фонда кабинета министров.



Депутат Государственной Думы ФС РФ, член фракции «Единая Россия» Игорь Сапко отметил: «В ближайшее время Правительство РФ выделит регионам 5 млрд рублей. Пермский край получит 55 369,1 тыс. руб. Распределение субсидий проводилось исходя из погектарной поддержки обрабатываемых площадей земель».