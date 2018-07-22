В Перми закрывается движение транспорта по улице Крисанова

18:27 | 24.07.2018

С 00:00 25 июля до 28 августа будет закрыто движение по ул. Крисанова на участке от ул. Ленина до Петропавловской.



В связи с этим изменится движение автобусов № 6, 20, 35, 39 и 46, рассказали в городском департаменте дорог и транспорта. Автобусы будут перенаправлены по Плеханова и Петропавловской в сторону ул. Попова.



Для личного транспорта движение по этому участку ул. Крисанова также будет закрыто по обеим полосам.



Причина ограничений — работы по реконструкции теплосетей на участке, которые ведет ООО «Пермская сетевая компания». Подрядчик должен обеспечить расстановку соответствующих знаков.