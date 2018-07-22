Уличные художники разрисовали заборы и остановки возле пермского Центрального рынка

17:49 | 24.07.2018

В Ленинском районе подвели промежуточные итоги конкурса уличного граффити «Центр притяжения». Участникам конкурса вручены благодарности главы администрации района.



Конкурс уличного граффити стартовал еще в июне этого года. Такой формат в Ленинском районе используется впервые. Основной целью конкурса является привлечение внимания пермской общественности к культуре граффити. В нем принимают участие жители Перми разного возраста и уровня профессионализма – от любителей до профессионалов, как индивидуально, так и командой. Все материалы, необходимые для создания граффити, предоставляются организаторами.



Уже завершились первые два этапа конкурса: заочный этап, когда участники присылали скетчи (зарисовки), и очный – художники разрисовали заборы и остановки на территории Центрального рынка. В очном этапе конкурса приняли участие 19 уличных художников в возрасте от 11 до 36 лет. Художники, прошедшие в следующий этап, получают возможность нарисовать свои граффити на фасаде здания по улице Пермской, 59.



На прошлой неделе прошла встреча со всеми участниками конкурса, где были подведены предварительные итоги, и глава администрации района Александр Козенков вручил художникам благодарности.



В связи с тем, что работы получились разноплановые, было принято решение задействовать всех участников, чтобы работа над проектом проводилась командой. Участники более высокого профессионального уровня будут выполнять основные работы по покраске лицевой стороны дома, другие участники - помогать и оформлять стену с торца здания.



На сегодняшний день ребята готовят эскизы, после чего все работы будут объединены в единую картинку. Предварительно проведение третьего этапа конкурса планируется на вторую половину августа в формате городского фестиваля под названием «Дом на Арбате» с привлечением музыкантов и проведением различных мастер-классов.