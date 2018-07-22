На поддержку частных детских садов выделены средства из бюджета Перми

15:28 | 24.07.2018

Администрация города ведет активную работу по созданию дополнительных мест не только в муниципальных, но и в частных детских садах.



Места для детей-дошкольников создаются путем строительства и выкупа новых зданий, восстановления групп в имеющихся дошкольных учреждениях. Так, до конца этого года будет создано 745 мест в муниципальных детских садах.



Для развития частной сети дошкольных организаций утвержден порядок предоставления грантов в форме субсидий. На получение такого гранта из городского бюджета могут претендовать только те частные детские сады, деятельность в которых осуществляется в соответствии с требованиями надзорных органов. При этом грантовая поддержка осуществляется на условиях софинансирования и составляет 50% от суммы затрат на создание дополнительных мест в частных учреждениях.



В этом году комиссией рассмотрено 17 заявок от 15 частных дошкольных организаций. В этих садиках открыты дополнительные 545 мест, в этом году на эти цели из бюджета города Перми выделено порядка 6 миллионов рублей. Отметим, что за последние три года работы по данному направлению частными дошкольными организациями создано порядка 2 тысяч новых мест. На текущий момент в Перми работают 48 частных детских садов (65 корпусов), их посещают более 4 тысяч ребят.