В Перми продолжается оформление земельных участков под спортплощадки

14:56 | 24.07.2018

Земельный участок по улице Лиственной передан в бессрочное пользование под спортивные площадки. Это позволит обустроить многофункциональное современное спортивное сооружение в Свердловском районе.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, земельный участок площадью 1215 кв. метров передан в бессрочное пользование Городскому спортивно-культурному комплексу, многофункциональная спортивная площадка будет принадлежать владельцу на праве оперативного управления.



Муниципальные плоскостные спортивные сооружения строятся во всех районах города в рамках реализации программы по возрождению дворового спорта. В Перми построено уже 30 таких объектов.