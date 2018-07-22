В августе в Перми будет временно ограничено движение по улицам Николая Островского, Маршала Рыбалко и Краснова

13:12 | 24.07.2018

Ограничение связано с проведением работ по реконструкции теплосетей. При этом проезд транспорта на участках сохранится.



Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:

- с 08:00 2 августа до 23:00 25 августа по улице Маршала Рыбалко в районе перекрестка с улицей Липатова;

- с 08:00 3 августа до 23:00 28 августа по улице Краснова в районе перекрестка улицы 25 Октября и улицы Сибирской;

- с 08:00 5 августа до 23:00 25 августа по улице Николая Островского в районе перекрестка с улицей Малышева.



Работы выполняет ООО «Пермская сетевая компания». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.