В Перми с 1 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов

12:42 | 24.07.2018

С 1 августа на период действия графика движения 2017-2018 гг. частично изменяется расписание движения пригородных поездов, сообщает АО «Пермская пригородная компания».



Поезд 6002 Верещагино – Пермь-2 на участке Верещагино – о.п. 1394 км следует по действующему расписанию, далее: Шабуничи 04.05-04.06-1), о.п. Увал 04.08,5-04.09-1), о.п. Стрелка 04.14,5-04.15-1), о.п. 1406 км 04.16,5-04.17 (-1), Оверята 04.21-04.22 (-1), о.п. Мысы 04.26,5-04.27 (-1), о.п. Ласьва 04.30,5-04.31 (-1), Курья 04.36-04.37 (-1), о.п. Промучасток 04.40-04.41 (-1), о.п. Железнодорожная 04.44-04.45-1), о.п. Комсомольская 04.47-04.48-1), Пермь-Сорт. парк А-Г 04.51-04.52, с прибытием на станцию Пермь-2 в 05.00.



Поезд 6003 Пермь-2 – Верещагино отправлением со станции Пермь-2 в 06.42, далее: Пермь-Сорт. парк А-Г 06.50-06.51 (+1), о.п. Комсомольская 06.54-06.55 (+1), о.п. Железнодорожная 06.57-06.58 (+1), о.п. Промучасток 07.01-07.02 (+1), Курья 07.04-07.05, далее по действующему расписанию.



Поезд 6004 Верещагино – Пермь-2 на участке Верещагино – о.п. 1394 км следует по действующему расписанию, далее: Шабуничи 07.39-07.40 (-1), о.п. Увал 07.42,5-07.43 (-1), о.п. Стрелка 07.48,5-07.49 (-1), о.п. 1406 км 07.50,5-07.51(-1), Оверята 07.55-07.56 (-1), о.п. Мысы 08.00,5-08.01 (-1), о.п. Ласьва 08.04,5-08.05 (-1), Курья 08.10-08.11 (-1), о.п. Промучасток 08.14-08.15 (-1), о.п. Железнодорожная 08.18-08.19 (-1), о.п. Комсомольская 08.21-08.22(-1), Пермь-Сорт парк А-Г 08.25-08.26 (-1), с прибытием на станцию Пермь-2 в 08.34.



Поезд 6005 Пермь-2 – Верещагино отправлением со станции Пермь-2 в 11.10, далее: Пермь-Сорт. парк А-Г 11.18-11.19 (+1), о.п. Комсомольская 11.22-11.23 (+1), о.п. Железнодорожная 11.25-11.26 (+1), о.п. Промучасток 11.29-11.30 (+1), Курья 11.32-11.33, далее по действующему расписанию.



Поезд 6008 Верещагино - Пермь-2 на участке Верещагино – о.п. 1394 км следует по действующему расписанию, далее: Шабуничи 16.05-16.06 (-1), о.п. Увал 16.08,5-16.09 (-1), о.п. Стрелка 16.14,5-16.15 (-1), о.п. 1406 км 16.16,5-16.17 (-1), Оверята 16.21-16.22 (-1), о.п. Мысы 16.26,5-16.27 (-1), о.п. Ласьва 16.30,5-16.31 (-1), Курья 16.36-16.37 (-1), о.п. Промучасток 16.40-16.41 (-1), о.п. Железнодорожная 16.44-16.45 (-1), о.п. Комсомольская 16.47-16.48 (-1), Пермь-Сорт. парк А-Г 16.51-16.52(-1), с прибытием на станцию Пермь-2 в 17.00.



Поезд 6021 Пермь-2 – Григорьевская отправлением со станции Пермь-2 в 05.30, далее: Пермь-Сорт. парк А-Г 05.38-05.39 (+1), о.п. Комсомольская 05.42-05.43 (+1), о.п. Железнодорожная 05.45-05.46 (+1), о.п. Промучасток 05.49-05.50 (+1), Курья 05.52-05.53, далее по действующему расписанию.



Поезд 6022 Григорьевская - Пермь-2 на участке Григорьевская – о.п. 1394 км следует по действующему расписанию, далее: Шабуничи 04.52-04.53 (-1), о.п. Увал 04.55,5-04.56 (-1), о.п. Стрелка 05.01,5-05.02 (-1), о.п. 1406 км 05.03,5-05.04 (-1), Оверята 05.08-05.09 (-1), о.п. Мысы 05.13,5-05.14 (-1), о.п. Ласьва 05.17,5-05.18 (-1), Курья 05.23-05.24 (-1), о.п. Промучасток 05.27-05.28 (-1), о.п. Железнодорожная 05.31-05.32(-1), о.п. Комсомольская 05.34-05.35(-1), Пермь-Сорт парк А-Г 05.38-05.39 (-1), с прибытием на станцию Пермь-2 в 05.47.



Поезд 6027 Пермь-2 – Григорьевская отправлением со станции Пермь-2 в 14.12, далее: Пермь-Сорт. парк А-Г 14.20-14.21 (+1), о.п. Комсомольская 14.24-14.25 (+1), о.п. Железнодорожная 14.27-14.28 (+1), о.п. Промучасток 14.31-14.32 (+1), Курья 14.34-14.35, далее по действующему расписанию.



Поезд 6025 Пермь-2 – Менделеево отправлением со станции Пермь-2 в 14.12, далее: Пермь-Сорт. парк А-Г 14.20-14.21 (+1), о.п. Комсомольская 14.24-14.25 (+1), о.п. Железнодорожная 14.27-14.28 (+1), о.п. Промучасток 14.31-14.32 (+1), Курья 14.34-14.35, далее по действующему расписанию.



Поезд 7102 Оверята – Голованово на участке Оверята – о.п. Комсомольская следует по действующему расписанию, далее: Пермь-Сорт. парк А-Г 04.02-04.03, Пермь-2 04.11(+1)-04.15, далее по действующему расписанию.



Поезд 7104 Оверята – Левшино на участке Оверята – о.п. Комсомольская следует по действующему расписанию, далее: Пермь-Сорт парк А-Г 05.21-05.22, Пермь-2 05.30(+1)-05.34, далее по действующему расписанию.



Поезд 7105 Голованово – Оверята на участке Голованово – Пермь-2 следует по действующему расписанию, далее: Пермь-Сорт парк А-Г 16.57-16.58 (+1), о.п. Комсомольская 17.01-17.02 (+1), о.п. Железнодорожная 17.04-17.05 (+1), о.п. Промучасток 17.08-17.09 (+1), Курья 17.11-17.12, далее по действующему расписанию.



Поезд 7107 Пермь-2 – Оверята отправлением со станции Пермь-2 в 20.17, далее: Пермь-Сорт. парк А-Г 20.25-20.26 (+1), о.п. Комсомольская 20.29-20.30 (+1), о.п. Железнодорожная 20.32-20.33 (+1), о.п. Промучасток 20.36-20.37 (+1), Курья 20.39-20.40, далее по действующему расписанию.



Поезд 7108 Оверята – Голованово на участке Оверята – о.п. Комсомольская следует по действующему расписанию, далее: Пермь-Сорт. парк А-Г 14.19-14.20, Пермь-2 14.28 (+1)-14.41, далее по действующему расписанию.