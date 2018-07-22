В Прикамье в три раза увеличилось число медицинских онлайн-консультаций

12:33 | 24.07.2018

Диспетчерский реанимационно-консультативный центр при Краевой детской клинической больнице за первое полугодие 2018 года провел 159 консультаций. Это более чем в три раза превосходит прошлогодний показатель (42 консультации за аналогичный период), сообщает министерство здравоохранения Пермского края. Специалисты Краевой детской клинической больницы активно участвуют в телемедицинских консультациях, давая и получая обратную связь от коллег по нестандартным случаям, проводят образовательные конференции.



По информации регионального минздрава, чаще всего врачи Прикамья в текущем году консультируются по вопросам офтальмологии (этому вопросу уделялось внимание в 105 консультациях), 23 онлайн-консультации было проведено врачами-эндокринологами, еще 13 сеансов — по вопросам детской хирургии. Остальные сеансы были посвящены нейрохирургии, гастроэнтерологии, гематологии и неврологии.



Заведующий реанимационно-консультативным центром Владимир Бартули считает, что стоит перенимать позитивный опыт ведущих клиник, где используют возможности телемедицины по максимуму, в том числе повышать квалификацию врачей и качество оказываемой пациенту помощи.



Отметим, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова в регионе активно внедряются современные информационные технологии в систему здравоохранения.



По словам главы региона, качественная связь и высокоскоростной интернет — это такая же необходимость, как дороги, комфортная среда, газификация. В особенности для молодежи. «Подключение школ, больниц, домов культуры к интернету — не модный тренд, а насущная необходимость. Это повышение доступности и качества базовых услуг, прежде всего медицинских и образовательных», — считает Максим Решетников.



Отметим, телемедицина — новый тренд в современном здравоохранении, он активно развивается на территории Пермского края. Этот вид взаимодействия между врачами учреждений разного уровня дает возможность оказывать удаленно оперативную, высококвалифицированную помощь в режиме онлайн. Благодаря телемедицине врачи удаленно могут определить диагноз и скорректировать план лечения пациента на основе полученных рентгеновских снимков, результатов анализов или изображений, выведенных на экран во время проведения телемедицинской консультации. Сложный пациент может сначала наблюдаться в одном регионе, затем быть переведен в другой, а сервисы хранят всю информацию о его обращениях в медучреждения, назначенном курсе лечения, результатах анализов, обследованиях, операциях. Это значительно упрощает работу доктора с пациентом.