В Пермском крае молодой резервист влился в команду правительства по цифровизации системы транспорта

12:27 | 24.07.2018

Роман Грибков, победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» по направлению «Цифровизация», 16 июля приступил к работе в должности ведущего аналитика отдела методической и технической поддержки информационно-коммуникационных систем управления отраслевой автоматизации ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края».



Ранее Роман занимался разработкой автоматизированных управленческих систем и систем бизнес-аналитики для крупных заказчиков, в частности Сбербанка России, г. Москва, Московская область и Пермский край. В разработке прошел путь от простого аналитика до руководителя проекта.



По мнению победителя конкурса, в силах молодого поколения сделать так, чтобы то, что сегодня кажется кадром из фантастического фильма, завтра стало обычным сервисом для жителей края и страны.



«На новом месте работы буду заниматься ведением проектов по цифровизации министерства транспорта Пермского края, а также реализацией концепции «Умный город» на территории г. Перми и края, — рассказал Роман Грибков. — Сейчас эпоха новой технологической революции — революции, основанной на развитии цифровых технологий. И в наших силах вывести край в лидеры по уровню внедрения этих технологий в повседневную жизнь. И я буду на новом месте работы прилагать для этого все усилия».



Напомним, также с 16 июля победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» по направлению «Образование» Никита Федосеев приступил к работе в администрации города Лысьва Пермского края. Никита занял должность начальника управления экономики администрации города Лысьва. С 10 июля на новую должность вышла еще одна победительница кадрового конкурса — Гина Буско. Она приступила к работе в министерстве культуры Пермского края. А 11 июля победительница по направлению «Образование» Анна Дворцевая приступила к работе в министерстве финансов Пермского края.