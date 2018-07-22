В Прикамье обсудили ход работ по ремонту дорожных объектов

12:19 | 24.07.2018

Заседание рабочей группы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» провел заместитель министра транспорта Михаил Кириллов. Он обозначил вопросы, которые на сегодняшний день актуальны: соблюдение графика работ на объектах федеральной программы, в целом объем выполненных работ, проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на дополнительные объекты, включенные в перечень на ремонт после того, как образовалась экономия в результате ранее проведенных аукционов.



На региональных автомобильных дорогах работы начаты на всех объектах, кроме одного. На объекте Пермь — Новые Ляды протяженностью 4 км подрядчик должен приступить к работам в ближайшее время. Дорога Пермь — Ильинский — Хохловка: проведены работы по очистке обочины, ведутся работы по уширению проезжей полосы. Кукуштан — Чайковский: фрезерование фактически завершено, уложен выравнивающий слой асфальтобетона на 85 %, начата укладка верхнего слоя асфальтобетона. Верхние Муллы — Нестюково: ремонтные работы близятся к завершению. Полазна — Чусовой: выставлены паспорта объекта, завозится материал, вывозится вырубленная поросль. Дорога на Оханскую переправу: здесь завершено фрезерование, укладывается выравнивающий слой асфальтобетона.



В Пермском районе на дороге Жебреи — городская свалка подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта. Дорожный объект Кояново — Мулянка готовится к сдаче, 24 июля здесь будут отобраны пробы асфальтобетона, так же как и на объекте Лобаново — Насадка. Дорога Пермь — Екатеринбург — Курашим: здесь взяты пробы асфальтобетона — участок в 100 метров подрядчику придется переделывать за счет собственных средств, т. к. не прошел испытания на качество. По дополнительным объектам состоялись аукционы, выбраны подрядчики, через несколько дней с ними будут заключены муниципальные контракты, после чего на дорожном объекте начнется ремонт, а в Нестюково на ул. Трактовой подрядчик приступит к поставке и монтажу комплекса фотовидеофиксации.



В Краснокамском районе из 9 объектов 6 уже приняты приемочной комиссией, на остальных объектах работы продолжаются. На ул. Городской, включенной в дополнительный перечень объектов вследствие образовавшейся экономии, контракт заключен, ремонтные работы начаты. По двум объектам, ул. Молодежная в Оверятах и дорога на Новоселы, проводятся конкурсные процедуры. Это дополнительные объекты за счет образовавшейся экономии.



В Добрянке готовятся к сдаче четыре городские улицы, осталось дождаться результатов лабораторных исследований асфальтобетона и нанесения дорожной разметки. В Добрянском районе подрядчик, осуществляющий ремонт на дороге Пермь — Ильинский на участках Сенькино — Усть-Гаревая, Сенькино — Шемети и Сенькино — Камский, работает с отставанием от графика работ, администрация района начала претензионную работу. По дополнительному объекту, ул. Советская, аукцион состоялся, подрядчик определен, 26 июля с ним будет заключен контракт, после чего начнутся ремонтные работы на объекте.



Зам. министра Михаил Кириллов по итогам заслушивания поручил членам Пермской агломерации, где имеются отставания от графика ведения работ, усилить контроль за работой подрядчиков, жестко требовать наращивания темпов ремонта без ущерба для качества. Кроме того, Михаил Кириллов поручил всем ответственным за выполнение работ по федеральной программе активизировать работу в системе оперативного управления «Эталон», разработанной Федеральным дорожным агентством для учета и контроля работ в рамках проекта «Безопасные и качественные работы».