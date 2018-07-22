Пермь: новости дня
12:19 | 24.07.2018
В Прикамье обсудили ход работ по ремонту дорожных объектов
На региональных автомобильных дорогах работы начаты на всех объектах, кроме одного. На объекте Пермь — Новые Ляды протяженностью 4 км подрядчик должен приступить к работам в ближайшее время. Дорога Пермь — Ильинский — Хохловка: проведены работы по очистке обочины, ведутся работы по уширению проезжей полосы. Кукуштан — Чайковский: фрезерование фактически завершено, уложен выравнивающий слой асфальтобетона на 85 %, начата укладка верхнего слоя асфальтобетона. Верхние Муллы — Нестюково: ремонтные работы близятся к завершению. Полазна — Чусовой: выставлены паспорта объекта, завозится материал, вывозится вырубленная поросль. Дорога на Оханскую переправу: здесь завершено фрезерование, укладывается выравнивающий слой асфальтобетона.
В Пермском районе на дороге Жебреи — городская свалка подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта. Дорожный объект Кояново — Мулянка готовится к сдаче, 24 июля здесь будут отобраны пробы асфальтобетона, так же как и на объекте Лобаново — Насадка. Дорога Пермь — Екатеринбург — Курашим: здесь взяты пробы асфальтобетона — участок в 100 метров подрядчику придется переделывать за счет собственных средств, т. к. не прошел испытания на качество. По дополнительным объектам состоялись аукционы, выбраны подрядчики, через несколько дней с ними будут заключены муниципальные контракты, после чего на дорожном объекте начнется ремонт, а в Нестюково на ул. Трактовой подрядчик приступит к поставке и монтажу комплекса фотовидеофиксации.
В Краснокамском районе из 9 объектов 6 уже приняты приемочной комиссией, на остальных объектах работы продолжаются. На ул. Городской, включенной в дополнительный перечень объектов вследствие образовавшейся экономии, контракт заключен, ремонтные работы начаты. По двум объектам, ул. Молодежная в Оверятах и дорога на Новоселы, проводятся конкурсные процедуры. Это дополнительные объекты за счет образовавшейся экономии.
В Добрянке готовятся к сдаче четыре городские улицы, осталось дождаться результатов лабораторных исследований асфальтобетона и нанесения дорожной разметки. В Добрянском районе подрядчик, осуществляющий ремонт на дороге Пермь — Ильинский на участках Сенькино — Усть-Гаревая, Сенькино — Шемети и Сенькино — Камский, работает с отставанием от графика работ, администрация района начала претензионную работу. По дополнительному объекту, ул. Советская, аукцион состоялся, подрядчик определен, 26 июля с ним будет заключен контракт, после чего начнутся ремонтные работы на объекте.
Зам. министра Михаил Кириллов по итогам заслушивания поручил членам Пермской агломерации, где имеются отставания от графика ведения работ, усилить контроль за работой подрядчиков, жестко требовать наращивания темпов ремонта без ущерба для качества. Кроме того, Михаил Кириллов поручил всем ответственным за выполнение работ по федеральной программе активизировать работу в системе оперативного управления «Эталон», разработанной Федеральным дорожным агентством для учета и контроля работ в рамках проекта «Безопасные и качественные работы».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:11 | 24.07.2018
С 4 августа в Перми будет временно ограничено движение по улицам Сокольской, Свердловской и Репина
16:50 | 24.07.2018
Финский Дед Мороз посетит Ирбитскую ярмарку
16:22 | 24.07.2018
Мэрия Екатеринбурга установила требования к захоронению умерших
16:00 | 24.07.2018
С 24 по 28 июля в Перми изменится расписание пригородных поездов
15:43 | 24.07.2018
До 7 августа коммунальщики перекрыли участок улицы Ключевской
15:28 | 24.07.2018
На поддержку частных детских садов выделены средства из бюджета Перми
15:26 | 24.07.2018
В Екатеринбурге появился памятник со словами из песен Высоцкого
14:56 | 24.07.2018
В Перми продолжается оформление земельных участков под спортплощадки
14:54 | 24.07.2018
СМИ: в правительстве Курганской области проходят обыски
14:53 | 24.07.2018
Закон о повышении НДС на 2 % принят Госдумой
14:44 | 24.07.2018
С начала года почти пять тысяч свердловчан пострадали от укусов животных
14:24 | 24.07.2018
Житель Каменска-Уральского признался в убийстве бывшего одноклассника
14:22 | 24.07.2018
В Екатеринбурге в камере отдела полиции умер задержанный
13:55 | 24.07.2018
Общественная палата Свердловской области полностью сформирована
13:40 | 24.07.2018
В выходные парк Горького приглашает пермяков на ярмарку «Детский досуг»
13:28 | 24.07.2018
В Березниках начался снос «формальдегидных» домов
13:12 | 24.07.2018
В августе в Перми будет временно ограничено движение по улицам Николая Островского, Маршала Рыбалко и Краснова
13:07 | 24.07.2018
На Серовском тракте произошло ДТП с участием фуры
12:42 | 24.07.2018
В Перми с 1 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов
12:33 | 24.07.2018
В Прикамье в три раза увеличилось число медицинских онлайн-консультаций
12:27 | 24.07.2018
В Пермском крае молодой резервист влился в команду правительства по цифровизации системы транспорта
12:25 | 24.07.2018
Уральским кадровикам предложили цифровой подбор линейного персонала
12:19 | 24.07.2018
В Прикамье обсудили ход работ по ремонту дорожных объектов
12:02 | 24.07.2018
Изу Высоцкую посмертно наградят за заслуги перед Нижним Тагилом
11:55 | 24.07.2018
Жители Екатеринбурга сообщают об огромной яме на улице Декабристов
11:47 | 24.07.2018
Житель Кургана убил родного брата керамической тарелкой
11:42 | 24.07.2018
Следователи разыскивают пострадавших от обрушения аттракциона в ЦПКиО им. Маяковского
11:39 | 24.07.2018
В курганском сквере по улице Коли Мяготина появился новый арт-объект
11:29 | 24.07.2018
За лето в Кургане отремонтируют 105 тысяч квадратных метров дорог
11:22 | 24.07.2018
Ярмарки выходного дня вернутся на площадь 1905 года в конце августа
10:38 | 24.07.2018
Уралец заплатил налоги, испугавшись ареста своего автомобиля Lexus
10:34 | 24.07.2018
В Екатеринбурге автомобиль Subaru совершил лобовой таран трамвая
10:18 | 24.07.2018
Екатеринбуржца, который убил молодого человека после знакомства в баре, отправят в психбольницу
09:12 | 24.07.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля
23:09 | 23.07.2018
В Екатеринбурге осудили «липового» майора ФСБ
22:13 | 23.07.2018
Свердловские байкеры устроят мировое турне, чтобы Екатеринбург стал организатором ЭКСПО-2025
21:49 | 23.07.2018
В Екатеринбурге начинается строительство многоуровневой дорожной развязки, которая соединит Юго-Запад с Академическим
19:59 | 23.07.2018
В Екатеринбурге автомобили бесплатно помылись в кипятке: на Уралмаше прорвало трубу с горячей водой
19:47 | 23.07.2018
Почти 40 свердловчан этим летом заболели клещевым энцефалитом
19:37 | 23.07.2018
В СИЗО Екатеринбурга умер заключённый, которого приговорили за серию убийств пенсионеров