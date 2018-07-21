В Прикамье создано бесплатное мобильное приложение для экскурсий по Кудымкару

19:23 | 23.07.2018

В магазинах мобильных приложений App Store и Google Play появился бесплатный аудиогид по городу Кудымкару.



Как поясняют авторы приложения, Kudymap в любое время проведет туристов по захватывающему маршруту из 11 исторических мест города Кудымкара. «Тексты и аудио о достопримечательностях доступны на трех языках: коми-пермяцком, русском и английском. Кроме того, приложение даст рекомендации по ресторанам и кафе города, где можно перекусить или выпить чашечку кофе, а также по гостиницам, магазинам сувениров и современной этнической одежды», - отметили создатели Kudymap.



В Прикамье стремятся сохранить самобытность культуры, язык и обычаи. Большое внимание властей уделяется поддержанию культурных мероприятий и событий, направленных на информирование жителей и гостей края об этносе и его истории.



Отметим, развитие туризма в Прикамье является одной из ключевых задач краевого правительства. Как ранее подчеркивал губернатор Максим Решетников, регион обладает высоким туристическим потенциалом. Для привлечения туристов в Пермском крае создается необходимая инфраструктура.