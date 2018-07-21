В Перми обсудили меры по предотвращению социальной напряженности на рынке труда

18:29 | 23.07.2018

В столице Прикамья состоялось заседание комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке труда, в которую входят представители администрации Перми, налоговой службы, прокуратуры, инспекции по труду, службы судебных приставов, Центра занятости населения Перми и Пермского крайсовпрофа.



В администрации города прошла межведомственная комиссия по снижению напряженности на рынке труда, в задачи которой входит рассмотрение проблемных вопросов в сфере трудовых отношений.



На заседание комиссии были приглашены представители восьми предприятий Свердловского, Индустриального и Ленинского районов Перми, имеющие задолженность по заработной плате перед своими работниками в размере 13 млн рублей. Ситуация на предприятиях-должниках была подробно рассмотрена, определены мероприятия и сроки погашения задолженности.



По результатам предыдущего заседания комиссии три предприятия выполнили рекомендации комиссии: изыскали средства и погасили долг перед работниками в размере 3,6 млн рублей. Еще одна организация погасила задолженность по заработной плате частично в размере 552 тысяч рублей.



Проведение оперативного мониторинга ситуации по своевременной выплате заработной платы предприятиями города и адресная работа с должниками позволяет предотвратить рост задолженности, негативно влияющей на экономическую и социальную ситуацию в городе.