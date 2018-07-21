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Пермь: новости дня


18:29 | 23.07.2018

В Перми обсудили меры по предотвращению социальной напряженности на рынке труда

В столице Прикамья состоялось заседание комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке труда, в которую входят представители администрации Перми, налоговой службы, прокуратуры, инспекции по труду, службы судебных приставов, Центра занятости населения Перми и Пермского крайсовпрофа.

В администрации города прошла межведомственная комиссия по снижению напряженности на рынке труда, в задачи которой входит рассмотрение проблемных вопросов в сфере трудовых отношений.

На заседание комиссии были приглашены представители восьми предприятий Свердловского, Индустриального и Ленинского районов Перми, имеющие задолженность по заработной плате перед своими работниками в размере 13 млн рублей. Ситуация на предприятиях-должниках была подробно рассмотрена, определены мероприятия и сроки погашения задолженности.

По результатам предыдущего заседания комиссии три предприятия выполнили рекомендации комиссии: изыскали средства и погасили долг перед работниками в размере 3,6 млн рублей. Еще одна организация погасила задолженность по заработной плате частично в размере 552 тысяч рублей.

Проведение оперативного мониторинга ситуации по своевременной выплате заработной платы предприятиями города и адресная работа с должниками позволяет предотвратить рост задолженности, негативно влияющей на экономическую и социальную ситуацию в городе.

© «Вечерние Ведомости»

 


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