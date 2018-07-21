Пермь: новости дня
18:20 | 23.07.2018
«Умный спорт» предлагает пермякам бесплатные занятия в любом районе города
Напомним, весной администрация Перми начала реализацию проекта «Умный спорт», аналогов которому еще нет в других регионах. Основная цель проекта — создать необходимые условия и привлечь к систематическим занятиям спортом пермяков всех возрастов. Задачу развивать массовый спорт поставил губернатор Пермского края Максим Решетников.
Для того, чтобы проект работал на основную цель, администрация Перми начала развивать три модели спортивной занятости — «Школа спорта», «Спорт в городе» и «Спортивный двор». В рамках каждой модели пермяки получают возможность заниматься спортом совершенно бесплатно.
С каждым днем проект набирает все большую популярность. Занятия начались в экстрим-парке, на эспланаде, набережной, в городских парках и скверах.
Так, в рамках модели «Школа спорта» занятия проходят уже не в семи учебных заведениях, как было ранее, а в 24 школах во всех районах города. Ежемесячно тренировки в каждой школе посещают более 200 человек. В рамках модели «Спортивный двор» тренировки с профессиональными инструкторами проходят на 30 спортивных дворовых площадках.
Свою работу также начала модель «Спорт в городе». Например, еженедельные тренировки на набережной Камы проводит «Ассоциация красоты и здоровья», в сквере им. Миндовского проходят занятия по скандинавской ходьбе, игре бочче и оздоровительной гимнастике, в экстрим-парке всех желающих ждут занятия по многофункциональному многоборью от клуба PEKLO. На пляже Мотовилихинского пруда для детей проходят занятия по общей физической подготовке, для взрослых — кроссфит. Их организацией занимается фонд «Молодость Прикамья». Некоммерческая организация «Спорт во дворах» три раза в неделю проводит тренировки по рукопашному бою, борьбе, функциональному многоборью, ММА и общей физической подготовке в парке «Счастье есть».
— Количество занятий и мест для тренировок будет увеличиваться, — отмечают в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми.
Следить за новостями, выбирать вид спорта, места занятий, смотреть их расписание и записываться на тренировки можно на портале умный-спорт.рф.
© «Вечерние Ведомости»
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