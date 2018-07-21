В Перми опечатан еще один торговый центр

18:01 | 23.07.2018

В краевой столице продолжаются административные приостановления деятельности торговых центров, где выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщает УФССП по Пермскому краю.



Судебные приставы Кировского района приостановили работу ТЦ «Охотный ряд» из-за несоответствия нормам пожарной безопасности для мест массового пребывания людей. Многочисленные нарушения обнаружились при проверке, проведенной сотрудниками прокуратуры и МЧС.



Сразу после возбуждения исполнительного производства судебные приставы отправились на Ласьвинскую, 19 и опечатали ТЦ «Охотный ряд». Торговый центр снова заработает лишь после полного устранения нарушений норм пожарной безопасности.