Пермь: новости дня
17:47 | 23.07.2018
В Перми запущено движение транспорта по трем новым полосам улицы Героев Хасана
Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, на улице Героев Хасана на участке от улицы Василия Васильева до улицы 5-я Ферма подрядная организация выполнила работы по переустройству сетей водопровода и канализации, кабельной линии, сетей связи. Кроме того, проведены работы по устройству дорожной одежды на трех новых полосах движения, что позволило запустить движение автотранспорта. Также запущено движение по правой стороне проезжей части на новых полосах по автодороге Пермь — Екатеринбург. В настоящее время подрядная организация ведет работы по демонтажу старой дорожной одежды на левой части автомобильной дороги.
Реконструкция улицы Героев Хасана предполагает расширение дороги до шести полос движения по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними. Ширина каждой обособленной проезжей части на пересечении с новым путепроводом составит 12 метров.
Работы по расширению улицы Героев Хасана стали возможны после запуска поездов по новой эстакаде. После переключения поездов подрядчик разобрал старую насыпь с тоннелем, который традиционно считался «узким горлышком» на этом въезде в город.
Работы финансируются на 75 % из краевого дорожного фонда и на 25 % процентов из городского дорожного фонда.
Реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали проходит в три этапа: первый этап — строительство железнодорожного путепровода с переустройством железнодорожных путей; второй этап — реконструкция участка автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург и улицы Героев Хасана от улицы 5-я Ферма до улицы 4-я Ферма; третий этап — реконструкция улицы Героев Хасана от улицы Василия Васильева до улицы 5-я Ферма.
© «Вечерние Ведомости»
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