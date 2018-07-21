Пермь: новости дня
17:29 | 23.07.2018
Парк Горького приглашает пермяков на фестиваль «Супер-Дети»
В 13.00 начинают работать интерактивные площадки перед сценой. В 14.00 стартуют выступления участников.
Впервые парк предоставил возможность талантливым детям показать себя в прошлом году. Летом 2016-го фестиваль проходил дважды, тогда на одной из самых популярных площадок города выступило более 200 участников, в составе коллективов и в качестве сольных исполнителей. И с каждым годом растет количество желающих выступить.
Напомним, к участию в фестивале приглашаются индивидуальные исполнители и творческие ансамбли с количеством участников до 7 человек в возрасте от 4 до 16 лет. Все участники фестиваля награждаются памятными дипломами, призами и картами катания на аттракционах парка.
Участие в фестивале бесплатное.
© «Вечерние Ведомости»
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