Парк Горького приглашает пермяков на фестиваль «Супер-Дети»

17:29 | 23.07.2018

В субботу, 28 июня, в парке Горького вновь состоится фестиваль талантов «Супер-Дети». В этот день на главной сцене города выступят более 100 ребят из различных уголков нашего края: Перми и Пермского района, Верещагино, Чернушки, Добрянского района, Кизела.



В 13.00 начинают работать интерактивные площадки перед сценой. В 14.00 стартуют выступления участников.



Впервые парк предоставил возможность талантливым детям показать себя в прошлом году. Летом 2016-го фестиваль проходил дважды, тогда на одной из самых популярных площадок города выступило более 200 участников, в составе коллективов и в качестве сольных исполнителей. И с каждым годом растет количество желающих выступить.



Напомним, к участию в фестивале приглашаются индивидуальные исполнители и творческие ансамбли с количеством участников до 7 человек в возрасте от 4 до 16 лет. Все участники фестиваля награждаются памятными дипломами, призами и картами катания на аттракционах парка.



Участие в фестивале бесплатное.