В Перми спасатели провели занятия с отдыхающими на пляже КамГЭС

15:47 | 23.07.2018

На городском пляже КамГЭС в Орджоникидзевском районе состоялась акция «Сохрани жизнь» с участием спасателей Пермской городской службы спасения.



Акция «Сохрани жизнь» включала в себя несколько этапов: беседу с отдыхающими, занятие по оказанию первой помощи человеку, спасенному из воды, и раздачу надувных нарукавников.



Провели акцию сотрудники Главного управления МЧС России по Пермскому краю в составе специалистов по обеспечению безопасности людей на водных объектах, Государственной инспекции по маломерным судам, службы пожаротушения, а также Российский студенческий корпус спасателей и спасатели Пермской городской службы спасения.



Вокруг организаторов акции собрались дети и взрослые. Спасатели обратили внимание, что большинство детей в возрасте от восьми лет находились на пляже одни или в окружении своих же сверстников. Ребята пояснили, что родители отпускают их одних без проблем, потому что знают, «что мы умеем плавать».



— Игры на воде, которые так любят дети, «ныряния» и «подныривания» очень опасны, и зачастую именно они приводят к трагичным случаям, — поясняют спасатели.



Спасатель I класса, начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения Николай Пьянков продемонстрировал правила оказания первой помощи пострадавшему на воде. Он пригласил посетителей пляжа попробовать свои силы и повторить действия по оказанию первой помощи на манекене. Первыми смельчаками стали четверо мальчишек. Затем выстроилась очередь из числа отдыхающих.



Также в ходе акции представители Российского студенческого корпуса спасателей раздали родителям с детьми до 3 лет маленькие надувные нарукавники, детям до 7 лет — нарукавники побольше.



— Надувные нарукавники — необходимая на пляже вещь, которая поможет сохранить жизнь ребенку, удержать его на плаву в случае возникновения ЧП, — отмечают спасатели.



Кроме того, все отдыхающие на пляже получили памятки по безопасности на воде.



По словам организаторов, это был первый день проведения акции. В зависимости от погодных условий, занятия будут продолжены.