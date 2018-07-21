На Пермский международный марафон уже заявилось более 4,5 тысячи участников

15:21 | 23.07.2018

До главного спортивного события этой осени – Пермского международного марафона – осталось 50 дней. К этому моменту на разные дистанции зарегистрировалось более 4,5 тысячи человек из 4 стран мира: России, Руанды, Италии и Таджикистана. Россию будут представлять легкоатлеты из 171 города.



Общее число слотов для участников марафона увеличено до 8 тысяч. Большее число свободных слотов на дистанциях в 10,5 км и полумарафоне – 21,1 км.



Самым маленьким участником, который преодолеет дистанцию в 3 км со своей мамой, стал 4-месячный мальчик из Полазны. Самым опытным участником является 87-летняя жительница села Черновское, она также зарегистрирована на дистанцию в 3 км.



Радость большого спортивного праздника разделят с пермяками и гостями города губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. Они уже прошли регистрацию.



Отметим, подготовка ко второму Пермскому международному марафону в краевой столице продолжается. Два раза в неделю по вторникам и пятницам в 19.00 для любителей бега проходят тренировки одновременно в нескольких местах: на стадионах «Динамо» (улица Краснова, 1), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1) и «Гайва» (улица Карбышева, 52) и парке «Балатово».



Отметим, что занятия дают возможность бесплатно подготовиться к забегу на 3 или 10 км. Тренировки проходят в рамках проекта «Бегущий город», который стал одним из победителей XX городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».



Напомним, в прошлом году в забегах Пермского международного марафона приняло участие более 5,5 тысячи человек.



Отметим, традиционно мероприятие пройдет в два дня. 8 сентября состоится выдача стартовых пакетов, работа выставки-продажи спортивных товаров и услуг, мастер-классы. 9 сентября – разминка, забеги и подведение итогов.



Для того чтобы пробежать одну из четырех дистанций – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км, необходимо зарегистрироваться на сайте Пермского международного марафона permmarathon.ru.