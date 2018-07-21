По проекту инициативного бюджетирования в Горнозаводске появился новый спортивный городок

15:14 | 23.07.2018

В Горнозаводске на территории загородного лагеря отдыха и оздоровления детей им. С. Чекалина появился новый спортивный городок для отдыхающих. Спортивный городок стал победителем конкурса проектов инициативного бюджетирования Пермского края, организованного министерством территориального развития Пермского края осенью 2017 года.



Как поясняют в министерстве, в ходе строительства на объекте установлено спортивное оборудование, скамейки, проведены водопроводные сети и установлен питьевой фонтанчик.



Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал высокую эффективность механизмов по решению локальных вопросов: инициативного бюджетирования, территориального общественного самоуправления и самообложения граждан. По словам губернатора, так вопросы решаются быстрее и обеспечивается высокое качество выполненных работ.



Общая стоимость проекта «Спортивный городок» составила 664 тысячи рублей. Из них 601,6 тысячи рублей — средства бюджетов края и городского поселения, еще 62,4 тысячи — средства жителей поселения и юридических лиц.



В конце 2017 года министерство территориального развития Пермского края подвело итоги второго конкурса проектов инициативного бюджетирования. В конкурсе приняли участие 237 муниципальных образований Пермского края, представивших на конкурсный отбор 455 заявок.



Большинство инициатив граждан направлено на создание детских, спортивных площадок, благоустройство парков и скверов, ремонт домов культуры, водопроводов, автомобильных дорог.



По результатам конкурса победителями признаны 102 проекта, объем финансирования из бюджета Пермского края составит 96,5 млн рублей.



Отметим, в Послании Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость создания современной среды для жизни, преображения городов и поселков. При этом важно, чтобы города и села сохранили свое лицо и историческое наследие. С этой целью важно поддерживать те инициативы, которые позволят малым городам и населенным пунктам сохранять самобытность и «по-новому раскрывать свой уникальный потенциал».