Пермь: новости дня
13:37 | 23.07.2018
ОНФ и прокуратура Пермского края напомнят инвалидам об их правах
Прошел круглый стол «Проблемы обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском крае». В мероприятии приняли участие представители надзорного ведомства, регионального министерства социального развития, сопредседатель регионального штаба ОНФ и депутат Законодательного собрания Дарья Эйсфельд, представители общественных организаций «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское общество слепых», «Счастье жить», благотворительного фонда «Социальная деревня «Светлая» для людей с ограниченными возможностями».
Участники круглого стола озвучили наиболее распространенные проблемы в части доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг, с которыми сталкиваются инвалиды, а также указали на проблемы, которые требуют более пристального внимания региональных и муниципальных властей.
В течение всего июля представители прокуратуры и общественники будут проводить мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности инвалидов: лекции, выступления в средствах массовой информации. Кроме того, будет подготовлен сборник праворазъяснительных аудиолекций для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С целью привлечения внимания к проблемам доступности социальной инфраструктуры и услуг для людей с ограниченными возможностями и вовлечения в занятия творчеством инвалидов, проживающих в Пермском крае, оказавшихся в социальной изоляции, общественники и прокуратура организуют конкурс творческих работ «Этот особенный мир».
Дети в возрасте от 7 до 15 лет смогут представить на суд жюри творческие работы по трем номинациям: «Лучшая поделка», «Лучшая письменная работа (сочинение)» и «Лучший рисунок». Более старшие участники смогут предоставить свои размышления в форме эссе на темы: «Доступный Пермский край», «Равные возможности», «Толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями».
Авторы работ, занявших I, II и III места, будут награждены дипломами и памятными призами. Конкурсные работы принимаются в срок по 27 июля 2018 года. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте регионального отделения ОНФ в Пермском крае и прокуратуры Пермского края.
Дарья Эйсфельд, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, депутат Законодательного собрания:
— Сейчас в Пермском крае проживает более 200 тысяч инвалидов. Это категория граждан, чьи права нарушаются чаще всего, а нарушения часто остаются без наказания в силу особенностей этих людей. Многие из них не имеют возможности пожаловаться на несправедливость или трудности, с которыми они столкнулись при получении социальных услуг. Именно поэтому, проводя этот месячник разъяснения прав, мы делаем значительный упор на различные форматы — это и встречи с инвалидами в территориях края, и изготовление аудиолекций, разъяснения прав в СМИ.
Весь июль в Пермском крае будет работать «горячая линия», организованная общественниками и прокуратурой, куда смогут пожаловаться инвалиды. Мы рассчитываем, что это позволит выявить наиболее острые, системные проблемы, которые затем совместно с министерством социального развития и прокуратурой будут устранены.
Владимир Черкасов, и. о. прокурора Пермского края:
— Нарушения прав инвалидов обладают высоким уровнем латентности. В связи с имеющимися ограничениями здоровья, не все инвалиды обладают возможностью своевременно обращаться в контролирующие и правоохранительные органы с заявлением о нарушении их прав, испытывают сложности с получением правовой информации. В рамках месячника (с 11 по 31 июля 2018 года) праворазъяснительных мероприятий по защите прав инвалидов «Доступный Пермский край» прокурорами и представителями общественных организаций по всему краю проводятся тематические встречи с населением, в ходе которых даются разъяснения о правах инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере обеспечения доступности социальных объектов и услуг. Целью мероприятий является повышение осведомлённости граждан о характере, способах и пределах осуществления и защиты прав инвалидов, что, в свою очередь, является одним из способов профилактики нарушений социальных прав граждан.
Виталий Дымолазов, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края:
— Сейчас в обществе наблюдается активный процесс интеграции в его жизнедеятельность инвалидов и активного равноправного их участия в публичной деятельности. Инвалиды не хотят мириться с «ограниченными возможностями» окружающего мира и все настойчивее заявляют о себе как об активных и полноправных членах общества, имеющих равные со всеми права на свободное передвижение, учебу, занятия спортом, посещение культурных и спортивных массовых мероприятий.
Создание доступной для инвалидов и других представителей маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики.
Основные усилия прокуроров сосредоточены на обеспечении безусловного исполнения всеми органами и организациями возложенных законодательством обязанностей при реализации прав социально незащищенных категорий граждан, реальном восстановлении нарушенных прав граждан и привлечении лиц, виновных в их нарушении, к предусмотренной законом ответственности.
© «Вечерние Ведомости»
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