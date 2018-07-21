В Пермь возвращается жара

12:22 | 23.07.2018

Сейчас в столице Прикамья 21 градус, солнечно. Сегодня, 23 июля, в Перми будет до 26°C.



Завтра столбик термометра поднимется до 30°C, в среду, 25 июля, – до 32°C. До 32°C ожидается и в четверг. В пятницу будет около 31°C. В выходные, по предварительным прогнозам, жара немного спадет; в субботу возможны грозы.