Правительство Пермского края определило единый официальный информационный ресурс

15:13 | 22.07.2018

Указом губернатора Пермского края официальный статус получило единое информационное пространство органов государственной власти в Прикамье.



Через официальный сайт Пермского края permkrai.ru обеспечен доступ к информации о деятельности губернатора, правительства и администрации губернатора Прикамья (admin.permkrai.ru).



Отметим, ранее у Пермского края как у субъекта России отдельного сайта не было, а информация о деятельности администрации губернатора и правительства Пермского края была представлена на сайтах perm.ru, permkrai.ru и admin.permkrai.ru.



Для удобства поиска информации о деятельности государственных органов все сайты имеют сквозную навигацию и единое дизайнерское решение.



Прежний сайт губернатора Пермского края – perm.ru – утратил силу и переведен в архивный режим. А сайт admin.permkrai.ru стал частью портала Пермского края.