Пермяки выступят на международном фестивале кулинарного искусства

15:10 | 22.07.2018

Конкурс «Гостеприимная Чувашия» состоится 26 и 27 июля в городе Чебоксары.



Пермяки примут участие в командных соревнованиях по приготовлению национального обеда (Евгений Попов, шеф-повар ресторана «Gastroport», Евгения Васькина, шеф-кондитер кондитерской «CREMME», Егор Астраханцев, шеф-повар ресторана «Карин»). В конкурсе официантов и в индивидуальных соревнованиях «Черный ящик» и «Арт-класс» примут участие студенты Пермского торгово-технологического колледжа.



Заявки на фестиваль уже подали делегации многих регионов России, а также Казахстана и Армении.



Целями мероприятия являются популяризация национальной кухни регионов и сохранение кулинарных национальных традиций. Команда сформирована Пермской ассоциацией кулинаров. Делегацию возглавит президент Пермской ассоциации кулинаров Лариса Плакхина, кроме того, она приглашена в качестве члена жюри.