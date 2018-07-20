В Перми началась реставрация памятника Владимиру Ленину

15:08 | 22.07.2018

Фото: Пресс-служба администрации Перми

В Театральном сквере стартовали масштабные работы на объекте культурного наследия федерального значения.



Реставрация памятника Владимиру Ленину будет включать очистку и полировку поверхности скульптуры и постамента, покрытие металлических поверхностей лаком; бронзовые детали – буквы и декоративные элементы – заменят, ступени, постамент и площадку вокруг него отремонтируют. Работы на объекте должны закончиться до начала сентября.