В День дружбы пермяков приглашает набережная Камы

17:45 | 20.07.2018

29 июля в рамках фестиваля «Выходные на набережной» состоится празднование Международного дня дружбы. Главная идея этого молодого праздника — дружелюбное отношение людей по всему миру друг к другу.



В апреле 2011 года, когда официально закончилось Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты, Генассамблеей ООН было решено отмечать Международный день дружбы 30 июля. В честь этого значимого праздника 29 июля на набережной Перми состоится тематическая программа, главная идея которой — дружелюбное отношение друг к другу и принятие различных культур во всем их разнообразии. В этот день можно будет не только провести время со старыми друзьями, но и обрести новых знакомых.



Мероприятие начнется на набережной Перми в 14:00. В дневное время будут работать активные развлечения для детей — от пенной дискотеки до настольных игр. Для любителей здорового образа жизни начнется фестиваль силовых видов спорта при поддержке Пермской федерации мас-рестлинга. Все желающие смогут посостязаться в силе и ловкости, попробовать себя в разных видах спорта, таких как мас-рестлинг, армлифтинг, гиревой спорт и перетягивание каната. Праздничное настроение в течение дня помогут создать артисты уличного театра и цирковой студии «Люмьер», которые будут общаться с гостями на променадной части набережной.



В течение всего дня на набережной будут проходить интерактивные развлечения для гостей: конкурсы на самую большую компанию, а также массовые дружеские рукопожатия. А с 18:00 главную сцену займут артисты музыкальных групп JEANS*TONIC и 1000000 years B.C. и диджеи, которые отыграют специально подготовленные интернациональные музыкальные сеты.



Официальный хештег события — #ДРУЖИПЕРМЬ. Опубликовав в Instagram пост с этим хештегом, гости праздника смогут получить фотографию на память — в течение дня на площадке будет работать инстапринтер.



Присоединиться к встрече «ВКонтакте», а также узнать больше о событии можно на vk.com/druzhiperm.



Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».