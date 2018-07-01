В Прикамье расследуются обстоятельства смерти несовершеннолетней

17:38 | 20.07.2018

Утром 16 июля жительница Краснокамска, увидев, что ее 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть девочки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Точную причину смерти ребенка определит судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.