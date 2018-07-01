50 дней осталось до Пермского международного марафона

17:06 | 20.07.2018

До главного спортивного события этой осени – Пермского международного марафона – осталось 50 дней. К этому моменту регистрацию на разные дистанции прошли более 4,5 тысячи человек.



В Перми активно продолжается подготовка ко второму Пермскому международному марафону. Два раза в неделю по вторникам и пятницам в 19.00 для любителей бега проходят тренировки одновременно в нескольких местах: на стадионах «Динамо» (улица Краснова, 1), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1) и «Гайва» (улица Карбышева, 52) и парке «Балатово». Отметим, что занятия дают возможность бесплатно подготовиться к забегу на 3 или 10 км. Тренировки проходят в рамках проекта «Бегущий город», который стал одним из победителей XX городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы». Узнать подробности и зарегистрироваться можно на permrun.ru/podgotovka.



Напомним, в прошлом году в забегах Пермского международного марафона приняло участие более 5,5 тысячи человек. В этом году администрация Перми приняла решение увеличить количество слотов до 8 тысяч. При этом на сегодняшний день свободных мест остается меньше половины, в основном на 10,5 км и полумарафон – 21,1 км. Уже зарегистрировалось более 4,5 тысячи человек из четырех стран – России, Руанды, Италии и Таджикистана, 21 субъекта России и 171 города.



Самым маленьким участником по-прежнему остается мальчик из Полазны, которому исполнилось 4 месяца. Очевидно, в коляске он преодолеет дистанцию в 3 км вместе с мамой, также в забеге примут участие его старший брат и сестра. Самым опытным участником теперь является 87-летняя жительница села Черновское, она также зарегистрирована на дистанцию в 3 км.



Радость большого спортивного праздника разделят с пермяками и гостями города губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. Они уже прошли регистрацию на дистанцию в 10,5 км.



Отметим, традиционно мероприятие пройдет в два дня. 8 сентября – выдача стартовых пакетов, работа выставки-продажи спортивных товаров и услуг, мастер-классы. 9 сентября – разминка, забеги и подведение итогов.



Для того, чтобы пробежать одну из четырех дистанций – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км, необходимо зарегистрироваться на сайте Пермского международного марафона permmarathon.ru.