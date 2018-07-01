Пермь: новости дня
16:47 | 20.07.2018
В Прикамье принята региональная автомобильная дорога
Сегодня, 20 июля, приемочная комиссия в составе специалистов КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края», генерального директора ЗАО «ПермИнжСельСтрой» Виктора Писклева, заместителя генерального директора компании Александра Мальцева, депутата Законодательного собрания Пермского края по округу № 25 Андрея Бурдина, выехав на дорожный объект, изучила представленные подрядчиком документы, акты испытательных лабораторий по исследованию отобранных проб асфальтобетонного покрытия, специальными инструментами провела проверку ширины и уклона проезжей части.
Сергей Сабуров, заместитель руководителя краевого Управления дорог, отметил, что первоначальные пробы асфальтобетона выявили несоответствия по качеству на некоторых участках дорожного полотна, в связи с чем подрядчик за счет собственных средств эти участки асфальтировал повторно. Последующие испытания подтвердили нормативное состояние асфальтобетонного покрытия на всей дороге.
Асфальтобетонное покрытие на дороге Дыбки — Таборы — Оханск было уложено в начале 90-х годов прошлого столетия. С тех пор ремонт производился лишь локальными участками. Износ дорожного покрытия на некоторых участках достиг критического состояния: сетка трещин, просадки, пучины на дорожной одежде, аварийные выбоины. Поэтому весной 2017 года, в ходе обследования дороги, было принято решение включить объект в перечень подлежащих ремонту.
Краевое Управление автомобильных дорог объявило аукцион, в результате был выбран подрядчик — пермская компания ЗАО «ПермИнжСельСтрой», с которой Управление заключило договор на проведение ремонтных работ на участках общей протяженностью 8 км. Стоимость работ составила почти 199 млн руб.
Ремонт на региональной автомобильной дороге Дыбки — Таборы — Оханск начался в октябре 2017 года, в этом году работы завершены. Здесь менялось дорожное полотно, была произведена установка нового барьерного ограждения, восстановлены остановочные комплексы, обустроены посадочные площадки, заменены дорожные знаки. На дороге есть два рядом расположенных небольших мостовых перехода через р. Большая и р. Перемка — они также отремонтированы, хотя и в рамках другого контракта. Здесь ремонт проводился также силами пермского подрядчика — компанией «МТТ 59». Ремонт двух мостов обошелся краевой казне в 17 млн 150 тыс. руб. Оба объекта приемочной комиссией были приняты ранее.
Министр транспорта Николай Уханов отметил, что планы по ремонту, строительству и реконструкции дорог Пермский край может реализовывать силами пермских подрядчиков. «Многие подрядчики, увидев трехлетний, пятилетний планы, которые мы сформировали, уже подготовили программу развития. Более того, сегодня губернатор Максим Решетников уделяет дорогам серьезное внимание. Регулярно с руководителями подрядных организаций, дорожных организаций встречаемся на уровне губернатора, где он ставит задачи. На многих дорожных объектах сегодня работают именно пермские подрядчики, что не может не радовать: рабочие места, заработок, свои квалифицированные кадры. На данном дорожном объекте оба подрядчика пермские — и дорогу, и мосты ремонтировали пермяки», — подчеркнул министр.
Проведенный ремонт позволит обеспечить безопасность движения на дороге, в том числе и общественного транспорта.
Андрей Бурдин, депутат ЗС, поблагодарил представителей подрядчика за проделанную работу от имени жителей округа и отметил, что данная дорога связывает Пермь с Оханском, ведет к Оханской паромной переправе, через которую жители едут в Юго-Камск. Также дорога ведет в Частинский и Большесосновский районы. «Радует, что по условиям договора подрядчик в течение пяти лет несет гарантийную ответственность за нормативное состояние данной дороги — это создает уверенность, что дорога прослужит долго и останется в таком же, как сегодня, состоянии еще много лет», — отметил депутат.
© «Вечерние Ведомости»
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