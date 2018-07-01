Завтра сад им. Миндовского ждет пермяков на «День здоровья»

15:52 | 20.07.2018

21 июля с 15.00 до 17.00 в саду им. Миндовского (улица Мира, 9) пройдет развлекательная программа «День здоровья».



Как сообщили в муниципальном учреждении «ПермьПарк», в программе развлекательного мероприятия 21 июня – викторина для детей, веселая разминка для всей семьи и танцы.



Так, инструкторы презентуют посетителям популярные направления фитнеса: dancehall famele, dance aero. Квалифицированный инструктор Вера Рулькова проведет мастер-класс по направлению zumba fitness. Маленьких посетителей ожидает мастер-класс по современной хореографии.



- Тренировка на свежем воздухе в хорошей компании обеспечит всем участникам заряд бодрости и позитива, - уверены организаторы.