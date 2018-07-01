100 прикамских подростков примут участие в профильной смене «Путь героя»

15:47 | 20.07.2018

С 21 по 30 июля на базе детского загородного лагеря «Комета» пройдет реабилитационная профильная смена «Путь героя 9: рост» для подростков, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой. В смене примут участие 100 подростков из 17 муниципалитетов края, прошедших реабилитационную программу «На пути героя».



Данная смена станет последним этапом реабилитации в рамках технологии «Путь героя». Программа смены ориентирована на личностное развитие подростков через познание ценностей порядка, уважения, дисциплины и умения выстраивать общение без применения насилия.

«Мы будем "расти со смыслом, с силой добра". Такова концепция смены — найти собственные силы, чтобы двигаться к успеху», — поясняют организаторы. Дети попадут в «Страну героев», в которой отряды называют городами, а вожатых и воспитателей — советниками. Всю смену подростки будут искать собственные ресурсы, внутренние силы, чтобы стать успешными и счастливыми людьми.



Команда организаторов смены имеет межсекторный состав — в качестве воспитателей выступят инспекторы по делам несовершеннолетних Пермского края, а их партнерами — волонтеры Молодежного ресурсного центра «Компас добра», объединяющего активную учащуюся молодежь Пермского края в профилактике деструктивных форм поведения подростков. Помощниками организаторов традиционно выступят подростки со статусом «посол добра» — участники прошлых смен, имеющие позитивную тенденцию в изменении жизненных ценностей и поведения.



Организаторами профильной смены являются Пермская региональная общественная организация «ПравДА вместе» и Главное управление МВД России по Пермскому краю при поддержке Фонда президентских грантов, министерства образования и науки Пермского края, администрации губернатора Пермского края.



Официальное открытие смены «Путь героя 9: рост» состоится 22 июля в 17:00, а официальное закрытие — 29 июля в 17:00.



Отметим, по результатам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году поддержку получил 1551 проект, 37 из них — от Пермского края. Общая сумма поддержки составит 60,71 млн рублей. В прошлом году по итогам второго конкурса поддержку Фонда получили 29 прикамских некоммерческих организаций. Сумма поддержки составила 34,6 млн рублей.