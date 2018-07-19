Пермь: новости дня
14:43 | 20.07.2018
В Перми готовится расширение зоны платной парковки
МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» подготовило проект правового акта, предполагающего изменение зоны границ платных парковок в 2018 году. Расширение зоны платной парковки планируется вводить поэтапно. Предполагается, что с 10 сентября придорожные парковки станут платными на территории, ограниченной ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Крисанова, ул. Окулова. Также платными станут парковки, расположенные в границах ул. Пушкина, Комсомольского проспекта, ул. Революции, ул. Николая Островского. В платную зону также войдут участки ул. Ленина и ул. Петропавловской от ул. Николая Островского до ул. Клименко и ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Петропавловской. С 1 октября к платной зоне добавятся парковки, расположенные на территории, ограниченной ул. Революции, ул. Николая Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирской, ул. Полины Осипенко, Комсомольским проспектом.
Предложения по изменению зоны действия платной парковки пройдут общественную и антикоррупционную экспертизы, будут обсуждаться с общественностью и профессиональным сообществом. Также готовится проект по организации перехватывающих парковок, внедрение которых позволит облегчить заезды и выезды в районе границ парковочной зоны.
За два года работы системы платных парковок в Перми удалось существенно разгрузить центр города, повысить оборот парковочных мест, а также сократить их дефицит. Однако в настоящее время зона платных парковок охватывает лишь небольшую часть города. И за пределами этого пространства существуют те же проблемы, а именно, образование заторов движения, дефицит парковочных мест и нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств.
Нововведения необходимы для увеличения скорости движения в центре города и снижения количества въезжающих в центр на личном транспорте автомобилистов. В новую территориальную зону войдут загруженные участки, расположенные вблизи объектов притяжения автомобилистов: торговых комплексов, бизнес-центров и так далее. Также расширение зоны платной парковки позволит увеличить скорость движения и уменьшить заторы общественного транспорта из-за неправильно припаркованных автомобилей.
Всего в городе на сегодняшний день функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут. Стоимость одного часа – 20 рублей – взимается в рабочие дни с 09.00 до 19.00.
Сергей Меркушев, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии ПГНИУ:
Расширение зоны платных парковок – это традиционный и хорошо зарекомендовавший себя способ решения транспортных проблем крупнейших городов. Как правило, в крупнейших городах многих европейских стран в пределах исторического ядра существует почти полное покрытие платными парковками.
В случае Перми историческое ядро укладывается в границах Камы, Егошихи, реки Стикс до выхода ее бывшей долины на улицу Островского, улицы Островского, улицы Революции, улицы Куйбышева, улицы Монастырской, улицы Осинской и условной линии в ее створе до Камы. Далее до границы большого центра представлено избирательное покрытие в местах наибольшего скопления автомобилей. Именно в такой логике власти планируют расширять платное парковочное пространство в Перми. Однако деятельность по увеличению территорий, охваченных платными парковками, должна быть частью системного подхода и сопровождаться и другими мероприятиями. Например, необходимо увеличивать скорость и надежность движения трамваев, троллейбусов и автобусов.
Кроме этого, развитие сети платных парковок должно сопровождаться очень гибкой тарифной политикой. Здесь я согласен с мнением таких авторитетных экспертов, как Михаил Блинкин и Михаил Якимов, по поводу того, что цена, особенно в историческом ядре, должна быть достаточно высокой, а заполняемость парковок только 80%. Только в этом случае будет заметен регулирующий эффект платных парковок, а условия для передвижения общественного транспорта будут комфортными.
Но при высокой цене в историческом ядре по мере удаления от него цены должны снижаться, а на границах большого центра (у нас это, например, улица Чкалова) важно создавать перехватывающие парковки, которые должны стать частью транспортно-пересадочных узлов, одновременно притягивающих и другие функции.
Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта:
- Регулирование парковочного пространства как инструмент для обеспечения комфортного доступа к городским территориям оправдано и ожидаемо. При постепенном расширении территории платных парковок Пермь сможет начать переход к системе организации нескольких тарифных зон, как это работает уже в Москве и многих европейских столицах. Город готов к этому, поскольку перед введением платных парковок были подготовлены все необходимые документы с перспективными расчетами. Такие документы, стоит отметить, разработаны не во всех муниципальных образованиях. Это дает вариативность в принятии решений. Чем больше инструментов регулирования парковочного пространства, тем эффективнее выстроена работа. При этом муниципальные власти отдают приоритет развитию общественного транспорта, уже озвучены планы по обновлению трамвайной инфраструктуры и закупке новых вагонов.
© «Вечерние Ведомости»
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