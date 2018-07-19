«Горьковка» представит три грани Перми

13:02 | 20.07.2018

С 23 по 26 июля в Летнем читальном зале краевой библиотеки имени Горького пройдут дни отдела литературы по искусству.



Сотрудники отдела предлагают читателям взглянуть на город с трех сторон и увидеть «Пермь литературную», «Пермь спортивную» и «Пермь детскую».



Гости Летнего читального зала увидят книги из серии «Антология пермской литературы». Для тех, кто любит почитать на свежем воздухе, приготовили подборку произведений пермских писателей и поэтов: Богомолова, Беликова, Асланьяна, Телегиной, Гурина, Зеленина, Дрожащих и многих других. На площадке перед «Горьковкой» можно будет познакомиться с «Антологией военной поэзии Прикамья» и произведениями таких крупных мастеров слова, как Виктор Астафьев и Михаил Осоргин.



Весь июль отдел литературы по искусству наблюдал за футбольными баталиями на российских полях. Но одно дело чемпионат мира, а другое – футбол местный. В связи с драматическими событиями вокруг клубного футбола в Перми горожанам предлагают познакомиться с историей становления «лучшей игры с мячом» именно в нашем городе. Пермяков будут ждать книги, брошюры, журналы – все материалы, которыми располагает «Горьковка», в том числе и историко-публицистическое издание «Кожаный мяч, трибуна и поле».



Для юных читателей библиотекари подобрали книги детских писателей из Перми, в том числе Льва Давыдычева и Льва Кузьмина, широко известных за пределами нашего города.



Летний читальный зал перед «Горьковкой» работает с понедельника по четверг с 12 до 17 часов. Он открылся 25 июня, и с тех пор в нем уже побывали 2 268 человек.



Тут постоянно работает акция «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой. Стать читателем Летнего читального зала может каждый желающий, наличие читательского билета необязательно.